Мама Тимати хочет, чтобы внучка Алиса была похожа на Шишкову

https://static.news.ru/photo/a9f69bb6-da4b-11ea-a9bb-fa163e074e61_660.jpg Алёна Шишкова с дочерью Алисой Фото: missalena.92/instagram.com

Модель Алёна Шишкова порадовала подписчиков новым фото, но самым важным стал комментарий Симоны Юнусовой — матери Тимати и бабушки её дочки Алисы.

На снимке Шишкова в чёрном топе с открытыми плечами и светлых свободных джинсах смотрит в зеркало.

Хоть бы у Алиски была твоя фигура!, — восхитилась Юнусова.

В ответ Алёна написала, что у Алисы «будет в сто раз лучше».

Шишкову постоянно обвиняют в анорексии. 27-летняя модель при этом утверждает, что секрет её фигуры кроется в постоянных тренировках и специальной диеты.

При этом подписчики также утверждают, что мама Тимати любит Алёну Шишкову, больше, чем нынешнюю возлюбленную Тимати Анастасию Решетову, которая родила ему сына Ратмира. Сейчас Симона, Тимати и Алиса отдыхают вместе, а Решетова с сыном проводят время во Франции на вилле у отца рэпера.

Как писал NEWS.ru, ранее владелица салонов красоты, модель и мать сына Тимура Юнусова, более известного как рэпер Тимати, рассказала в Instagram о неприятных событиях, произошедших в своей жизни, которые отрицательно сказались на её состоянии.