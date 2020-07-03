Мама Ивлеевой объяснила, почему богатая дочь до сих пор не купила ей дом

Телеведущую Настю Ивлееву подписчики раскритиковали за демонстрацию дорогих вещей, в то время как мать и брат блогера до сих пор живут в скромной квартире в деревне Ленинградской области.

Недавно девушка навестила родных, после чего разместила в своём блоге видео, как она мчится по сельской дороге на новеньком BMW, а затем заходит в простенькую квартиру к маме. Ролик посмотрели сотни тысяч человек. Поклонники сразу обратили внимание на простую обстановку в родительском доме и обвинили Настю в жадности и эгоизме.

Не понимаю, почему Настя не покупает новый дом для своей семьи. Машина, на которой она ездит, стоит как новая квартира, — возмутились подписчики.

Журналисты издания KP.RU задали такой же вопрос матери блогера. Женщина назвала подобные обвинения бредом.

У нас очень любящая, хорошая семья. Я не инвалид, чтобы меня часто навещать. У нас всё замечательно. У меня прекрасная любящая дочь, — сказала она.

Как оказалось, мама Ивлеевой очень скромная и не хочет уезжать из родной деревни. Раньше она тут работала продавцом в магазине за зарплату в 30 тысяч рублей, но затем уволилась.

Настя Ивлеева сделала свою карьеру сама, сейчас она зарабатывает миллионы на рекламе и работе телеведущей. Когда-то девушка из небольшой деревни Разметелево в Ленинградской области была обычным мастером по маникюру, потом перебралась в Санкт-Петербург, где устроилась работать официанткой. После того как она попыталась сделать свой бизнес и прогорела, Ивлеева стала развивать Instagram, куда выкладывала смешные видео со своим участием.

Сегодня Настя — одна из самых популярных и богатых блогеров, к тому же жена певца Элджея.

Ранее Ивлеева ответила недоброжелательным подписчикам, упрекающим её в зазнайстве и в постоянной демонстрации роскошных вещей и автомобилей. Пользователи Instagram не раз замечали, как Ивлеева хвастает дорогими автомобилями и вещами люксовых брендов. Во время своей недавней прогулки по Москве вместе с мужем-рэпером она продемонстрировала роскошную машину, недешёвый соблазнительный наряд и аксессуары от Chanel и Louis Vuitton. Однако эти вещи восхитили не всех её подписчиков, многие в комментариях заявили, что она стала пафосной и вообще зазналась, писал NEWS.ru.