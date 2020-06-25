Ивлеева объяснила, зачем хвастается роскошной жизнью в соцсетях

https://static.news.ru/photo/45e1053e-b6fc-11ea-940d-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/_agentgirl_

Телеведущая и блогерша Настя Ивлеева ответила недоброжелательным подписчикам, упрекающим её в зазнайстве и в постоянной демонстрации роскошных вещей и автомобилей. Она написала, что хочет просто повыпендриваться перед подругами, а все подруги у неё — в соцсетях.

Пользователи Instagram не раз замечали, как Ивлеева хвастает дорогими автомобилями и вещами люксовых брендов. Во время своей недавней прогулки по Москве вместе с мужем-рэпером она продемонстрировала роскошную машину, недешёвый соблазнительный наряд и аксессуары от Chanel и Louis Vuitton. Однако эти вещи восхитили не всех её подписчиков, многие в комментариях заявили, что она стала пафосной и вообще зазналась.

Мне сейчас 29 лет, я взрослею. Любая девушка меня поймёт. Когда ты покупаешь новое платье, то тебе хочется повыпендриваться перед подругами. А мои подруги где? Правильно — в Сети, — цитирует KP.RU её ответ.

Как писал NEWS.ru, ранее Ивлеева организовала в столице салют, посвящённый её подписчикам в Instagram. В прямом эфире знаменитость позировала с бокалом шампанского в руках, после чего села за руль. Мероприятие телезвезда приурочила к впечатляющей цифре, связанной с соцсетью: число фолловеров её аккаунта перевалило за 17 миллионов. Салют прогремел в районе делового центра Москва-Сити и длился пять минут. Во время салюта и после него блогер выходила в эфир с бокалом в руке и честно призналась, что «выпила глоточек». Ориентировки на автомобиль Ивлеевой были позже разосланы по всем постам ГИБДД столицы.