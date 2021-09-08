Неожиданное фото Малькова без Макеевой появилось в Сети

Новое фото бизнесмена Романа Малькова после госпитализации Анастасии Макеевой появилось в Сети. Миллионер запечатлён при посещении клиники, куда он несёт жене вещи, и выглядит довольно неожиданно.

Всегда ухоженный и элегантный бизнесмен выглядит очень просто. Он не брит и не причёсан, на нём простая спортивная олимпийка и тренировочные штаны. Однако на лице миллионера сияет улыбка.

Когда не спал три дня и сидел в машине под окнами больницы. Уставший, небритый, голодный, но довольный, что, передавая для жены вещи в больницу, счастлив как ребёнок. Он скучает по Насте, а вы? — подписан снимок.

Возможность комментирования под публикацией отключена. Сама же Макеева не раз говорила, что её новый муж ради неё стал элегантно одеваться, причёсываться и выглядеть очень хорошо. Однако стоило актрисе лечь в клинику, как бизнесмен тут же забыл о лоске.

Макеева сейчас находится в больнице, как она сообщала ранее, из-за скандалов с бывшей женой своего нового мужа. Звезда активно муссировала тему своего здоровья и госпитализации.

Ранее Роман Мальков сообщил, что его новую жену в тяжёлом состоянии срочно госпитализировали в клинику. Он обратился к СМИ, которые якобы устроили травлю его жены. По словам Малькова, актриса очень сильно переживает из-за истории с разводом самого мужчины с его экс-супругой Светланой Мальковой.