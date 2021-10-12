Малахова захейтили из-за цинизма по отношению к жертве ДТП с Собчак

Российский телеведущий Андрей Малахов в своей авторской передаче рассказал о смертельной аварии, которую устроил водитель Mercedes, нанятый Ксенией Собчак. Малахову удалось заполучить документы о состоянии здоровья телеведущей сразу после ДТП, а также он рассказал о девушке, ставшей жертвой аварии.

Он перечислил все известные факты о жизни 35-летней Екатерины Тарасовой, а также показал трогательный ролик о ней. Однако зрителей телеканала возмутил резкий переход Малахова от трагедии к веселому призыву зрителей смотреть матч сборной России по футболу со Словенией.

Из-за этого Малахова в соцсетях теперь резко критикуют и упрекают в цинизме и неискреннем сочувствии горю семьи Тарасовых.

Впрочем, после аварии досталось и самой Собчак, которая находилась на пассажирском сидении и уверяет, что не давала указаний водителю выезжать на встречную полосу. Телеведущую тоже затравили в социальных сетях — её упрекают в чёрствости к пострадавшим. Ксения при этом считает, что волну хейта против неё подняла «шайка комбинаторов из апэшечки».