https://static.news.ru/photo/3017f246-cbfa-11e9-b030-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский телеведущий Андрей Малахов решил передразнить короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова, опубликовав шутливое видео из студии «Прямого эфира». На кадрах он ходит по студии и громко ругается.

Где тут камеры? Где операторы? Где все? Я сейчас развернусь и уеду отсюда, — звучит голос Малахова на видео.

Ведущий сопроводил видео хэштегом #людизвери, по всей видимости намекнув на скандальную выходку Киркорова на сцене «Новой волны» в Сочи. Пользователи нашли ролик очень забавным, однако решили, что Малахову до Киркорова очень далеко.

Без мата не похож, — заметила elena_komendantu.

Король неподражаем, — согласилась с ней другая подписчица.

Об инциденте стало известно 29 августа. 52-летний исполнитель нецензурно высказался в адрес организаторов, которые сорвали репетицию его номера. Поведение артиста осудил музыкальный критик Сергей Соседов. По его мнению, у Киркорова не осталось талантов, а мат со сцены — это неприемлемо. В свою очередь, пресс-секретарь звезды Екатерина Успенская заявила, что никакого конфликта с организаторами фестиваля у певца не было. Перепалка произошла из-за заминки в репетиционном процессе, писал News.ru.