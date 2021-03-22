Малахов показал экс-жену Аршавина с провалившимся из-за болезни носом

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Телеведущий Андрей Малахов анонсировал сенсационное интервью, которое дала его передаче бывшая жена российского футболиста Андрея Аршавина. В сторис Instagram Малахов опубликовал фрагмент шоу, в котором 38-летняя Алиса Казьмина предстала практически без носа. При этом видео начинается просьбой убрать детей от экранов.

В кадре Алиса Казьмина, которая сейчас находится в больнице с коронавирусом, рассказывает , что Аршавин разломал её жизнь «в щепки». Новый выпуск программы должен выйти вечером 22 марта.

В январе экс-жена Аршавина рассказала подписчикам в Instagram, что столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем. Она призналась, что сделала ринопластику, а потом её лицо «покромсала» болезнь. Также она сообщила, что очень скучает по Андрею Аршавину и с каждым месяцем ей всё хуже. Как сообщалось, после развода спортсмен практически перестал общаться не только с Алисой, но и с их общей дочерью Есенией.

В конце февраля стало известно, что страдающая аутоиммунным заболеванием Казьмина четыре дня провела в коме. Она не выходила на связь почти две недели. Выяснилось, что женщина чуть не погибла. Всё это время она находилась в больнице, где врачи боролись за её жизнь. Сейчас Алиса лежит в больнице с тяжёлой формой коронавирусной инфекции. Как сообщила её мать Наталия Сарычева, у дочери COVID-19 и пневмония с осложнением.