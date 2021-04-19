Малахов отметил 10-летие «Прямого эфира» на телеканале «Россия 1»

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Программа «Прямой эфир» 19 апреля отпраздновала свой юбилей. Десять лет назад ток-шоу появилось в эфире телеканала «Россия 1». По этому случаю пригласили Михаила Зеленского и Бориса Корчевникова, которые были ведущими до Андрея Малахова. Кроме них в студию позвали звёздных гостей и участников передачи.

В новом выпуске «Прямого эфира» Андрей Малахов вспомнил первые эпизоды, которые вёл Зеленский. Михаил рассказывал истории о сложных судьбах людей, которым требовались дорогостоящие операции. Он отметил, что ради мечты стоит делать такие программы.

Спустя 10 лет в студию пришла Александра Дмитриева, которой помогли эксперты программы. Она поблагодарила всех тех, кто помог ей вылечиться. Гостем юбилейного выпуска стала и артистка Елена Воробей вместе со своей дочерью Софией.

Оперная певица Мария Максакова рассказала, как живёт сейчас в Киеве. У оперной дивы всё хорошо, однако она не может помириться с матерью. Пришедший в студию TikTok-блогер Даня Милохин подарил Андрею Малахову игрушечный автомобиль, а балерина Анастасия Волочкова станцевала вальс, который принц Гарри танцевал с герцогиней Сассекской Меган Маркл.

Снежана Королёва с программы ДНК вспомнила самую трогательную историю, про то, как сын стилиста Сергея Зверева узнал о своём происхождении.

Ранее сообщалось, что полуфинальный выпуск шоу «Маска», который выйдет в эфир в воскресенье, 18 апреля, будет наполнен сюрпризами и неожиданностями. Зрителей ожидает эмоциональный взрыв. Об этом в преддверии полуфинала рассказал ведущий проекта Вячеслав Макаров. Он сообщил об этом на своей официальной странице в социальной сети.

Каждый выпуск шоу был резонансным, а выступления участников и их разоблачения поклонники обсуждали не один день. Однако ведущий пообещал, что полуфинал будет ещё более запоминающимся, чем предыдущие эфиры.