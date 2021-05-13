Максим Фадеев предложил публично казнить казанского стрелка

https://static.news.ru/photo/491f6e2c-b3f2-11eb-bde6-96000091f725_660.jpg Фото: fadeevmaxim/instagram.com

Российский музыкальный продюсер Максим Фадеев предложил на своей странице в Instagram вернуть в РФ смертную казнь, а устроившего стрельбу в казанской гимназии № 175 Ильназа Галявиева публично «расстрелять в эфире федерального канала». Он отметил, что ненавидит мир, «в котором убивают детей, особенно если это делают дети!».

Казнь, только Казнь приведёт к пониманию того, что за поступки надо будет ответить головой. Я считаю, что нужно вернуть смертную Казнь и внести уголовную ответственность с 13 лет за тяжкие преступления, убийство и прочее, — написал Фадеев.

Шоумен добавил, что «ублюдка» нужно «предварительно провезти в клетке по городам России, чтобы люди увидели это животное вживую», имея в виду Галявиева.

Нападение на школу в Казани произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее там учился. В результате атаки погибли девять человек и ещё 23 получили ранения. 12 мая в Татарстане было объявлено днём траура. В настоящее время нападавший находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Галявиеву грозит пожизненное заключение.

В прошлом году ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Молодой человек неоднократно обращался за медицинской помощью из-за сильных головных болей, однако его признали годным к несению воинской службы.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предлагают привлечь сотрудников Росгвардии к охране школ. При этом родители не обязаны «скидываться» на охрану, так как безопасность не должна зависеть от доходов граждан. Авторы инициативы намерены направить её на рассмотрение в правительство в течение двух недель.