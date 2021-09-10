Макеева рассказала, с чем она попала в больницу

Анастасия Макеева рассказала, с каким диагнозом её положили в больницу. Это острый приступ панкреатита, написала певица в Instagram.

Артистка пока по-прежнему находится в больнице, но уже идёт на поправку.

Моя нервная система не выдерживает постоянного преследования СМИ, и на фоне нервного срыва начались панические атаки, случился острый приступ панкреатита. Доктор сказал, что необходимо лежать в больнице еще дней 10, — написала в своём микроблоге актриса.

О том, что Макееву положили в больницу, стало известно 5 сентября. На проблемы со здоровьем актриса жаловалась ещё в июне, после свадьбы. В мае звезда оперетт вышла замуж за бизнесмена Романа Малькова.

Ранее Светлана Малькова, чей бывший муж Роман Мальков оставил её с четырьмя детьми и женился на Анастасии Макеевой, резко высказалась о болезни актрисы. По словам супруга Макеевой, та находится в тяжёлом состоянии и была госпитализирована из-за травли в соцсетях, якобы организованной сочувствующими брошенной жене россиянами.