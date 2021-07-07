Макеева раскрыла, почему облизала палец мужа на свадьбе

Российская актриса Анастасия Макеева в эфире шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» раскрыла, почему ей пришлось облизать палец мужа, Романа Малькова, во время свадебной церемонии. Женщина отметила, что обручальное кольцо оказалось для него слишком маленьким и она решила на всякий случай подстраховаться.

Кольцо у него (у Романа Малькова. — NEWS.ru) на палец не налезает в принципе. Потому что у него строение такое — у него очень крупный сустав в костях. Я понимаю реакцию. Все писали: «Она облизала его грязный палец». Нет, друзья, пальцы у моего мужа чистые. Он абсолютно чистоплотный человек, — подчеркнула Макеева.

Она добавила, что праздник устраивала только для родных и близких, поэтому получилось купить всё необходимое.

Накануне Макеева рассказала новые подробности противостояния с бывшей супругой её нынешнего мужа Романа Светланой Мальковой. Артистка выяснила, что женщина общается в Сети с её бывшим ухажёром. Макеева переписывалась с ним больше двух лет назад и уверена, что мужчина затаил на неё обиду. Это произошло потому, что звезда отказалась от него, несмотря на ухаживания.

Макеева убеждена, что через общение со Светланой бывший ухажёр хочет отомстить ей. У виртуального ухажёра есть криминальное прошлое, он находится в международном розыске. Артистка считает, что против неё плетут заговор.

Ранее артистка за кулисами телешоу «Прямой эфир» подралась с бывшей женой своего нового супруга Светланой Мальковой. Женщины много пререкались и ссорились.