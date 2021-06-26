Макеева подралась с бывшей женой своего возлюбленного

Российская актриса Анастасия Макеева за кулисами телешоу «Прямой эфир» подралась с бывшей женой своего нового супруга Светланой Мальковой. Во время передачи Андрея Малахова женщины много пререкались и ссорились.

В итоге ведущий попытался закончить телешоу на мирной ноте, но в коридорах «Останкино» произошла потасовка, когда Макеева обвинила Малькову в зарабатывании денег на чести своих детей. Женщины сначала снимали всё на телефон, но потом бросили гаджеты на пол и начали драться.

Судя по видео, которое позднее выложила бывшая жена Романа Малькова, Макеева была инициатором потасовки.

Однако актриса в своих соцсетях написала, что её соперница «забыла» показать начало этого конфликта, и выложила свою версию событий. На её видео уже понятно, что первой руки распустила всё-таки Малькова.

В итоге присутствовавшим в коридоре очевидцам пришлось силой оттаскивать женщин друг от друга. В этот момент Макеева кричала, что Светлана её ударила. Позднее выяснилось, что у актрисы рассечена щека. Ей вызвали скорую.

Ранее Макеева призналась, что буквально взвыла из-за травли в социальных сетях. Она заявила, что подозревает бывшую жену своего возлюбленного в настраивании против неё своих поклонников.