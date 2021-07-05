Макеева заявила, что против неё плетут заговор и хотят уничтожить

Телеведущая и актриса Анастасия Макеева рассказала новые подробности противостояния с бывшей супругой её нынешнего мужа Романа Светланы Мальковой. Об этом сообщает StarHit.

Артистка выяснила, что женщина общаться в Cети с её бывшим ухажёром. Макеева переписывалась с ним больше двух лет назад и уверена, что мужчина затаил на неё обиду. Это произошло потому, что звезда отказалась от него, несмотря на ухаживания.

Я сорвалась с его крючка и вернулась к реальной жизни. Тогда он заявил, что уничтожит меня. Теперь этот человек в друзьях у Светланы и сочиняет ей красивые письма, — заявила телеведущая.

Макеева убеждена, что через общение со Светланой бывший ухажёр хочет отомстить ей. У виртуального ухажёра есть криминальное прошлое, он находится в международном розыске. Артистка считает, что против неё плетут заговор.

Ранее артистка за кулисами телешоу «Прямой эфир» подралась с бывшей женой своего нового супруга Светланой Мальковой. Во время передачи Андрея Малахова женщины много пререкались и ссорились. Шоу закончилось на мирной ноте, но в коридорах телецентра всё же произошла драка.