Мадонна пообещала лично освободить Бритни Спирс от опеки отца

Американская певица Мадонна в сторис личной страницы в Instagram сравнила опеку коллеги Бритни Спирс со стороны отца Джейми Спирса с рабством и пообещала лично освободить звезду. Культовая исполнительница потребовала вернуть знаменитости её жизнь.

madonna/instagram.com

Рабство было отменено так давно! Смерть жадному патриархату, который делает это с женщинами веками, — отметила Мадонна.

В конце июня Спирс выступила на суде по поводу опеки отца. В первой публичной речи она заявила, что не владеет своей жизнью и хочет вернуть свои права. Исполнительница отметила, что пять лет её закалывали литием, из-за чего она чувствовала себя «как будто пьяной».

Кроме того, опекуны и охранники не оставляли Бритни одну, даже когда она была абсолютно обнажённой. Поп-диву заставили поставить внутриматочную спираль, чтобы она не беременела, и запретили её снимать. Певица призналась, что всё ещё хочет выйти замуж и родить детей, но опекуны запрещают ей это делать. Также Спирс не разрешали сделать перерыв в работе, несмотря на жалобы на усталость.

Ранее сообщалось, что адвокат Спирс Сэмюэл Ингхэм, представлявший её интересы в течение 13 лет, решил уволиться. Юрист защищал её в судах с 2008-го, в том числе в деле по опеке над ней со стороны отца Джейми Спирса. Ингхэм заявил инстанции, что прекратит представлять интересы певицы с того момента, когда ей назначат нового адвоката.