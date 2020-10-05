Любовницу Тарзана возмутило заявление стриптизёра на шоу Собчак

Анастасия Шульженко выразила недовольство интервью, которое Наташа Королёва и Сергей Глушко дали Ксении Собчак. Актриса настаивает, что у неё был длительный роман со стриптизёром, а не отношения на один день, как заявил сам Тарзан.
Шульженко
Зачем брать грех на душу и обвинять в воровстве? Это же ложь! Хотя я не знаю, может быть, у господина Глушко я была не одна? — сказала актриса.
В начале сентября Королёва рассказала, что после возвращения из отпуска не досчиталась драгоценностей на 5 млн рублей. Вскоре Глушко признался, что приводил в отсутствие жены двух девушек, которые обокрали его. Некоторое время спустя он подтвердил зародившиеся слухи о своей неверности, однако заявил, что его соблазнили.
Одна из виновниц скандала, Анастасия Шульженко, воспользовавшись вниманием к своей персоне, начала ходить по различным ток-шоу. Оказалось, что это ей не в новинку: ранее она зарабатывала на жизнь тем, что снималась в разных программах, где играла героинь выдуманных историй. В какой-то момент девушка даже заявила, что беременна от Тарзана, однако результат теста это не подтвердил.
Глушко и Королёва обсудили ситуацию в YouTube-шоу Ксении Собчак. Как писал NEWS.ru, певица отказалась признавать связь Тарзана с другой женщиной изменой. По словам Королёвой, её муж — «большой ребёнок», который легко поддаётся эмоциям.
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