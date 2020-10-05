Любовницу Тарзана возмутило заявление стриптизёра на шоу Собчак

https://static.news.ru/photo/b366515c-0726-11eb-be3b-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Шульженко Фото: anastasiya.shulzhenko/instagram.com

Анастасия Шульженко выразила недовольство интервью, которое Наташа Королёва и Сергей Глушко дали Ксении Собчак. Актриса настаивает, что у неё был длительный роман со стриптизёром, а не отношения на один день, как заявил сам Тарзан.

Шульженко опубликовала видео в Instagram, в котором заявляет, что любила «и, наверно, любит до сих пор» Глушко. По словам актрисы, её романтическая связь со стриптизёром длилась полтора года. Наташа Королёва всё это время не подозревала о связи мужа «на стороне». Шульженко признала, что любой жене хочется верить мужу, однако добавила, что не понимает, почему её надо было обвинять в преступлении.

Зачем брать грех на душу и обвинять в воровстве? Это же ложь! Хотя я не знаю, может быть, у господина Глушко я была не одна? — сказала актриса.

В начале сентября Королёва рассказала, что после возвращения из отпуска не досчиталась драгоценностей на 5 млн рублей. Вскоре Глушко признался, что приводил в отсутствие жены двух девушек, которые обокрали его. Некоторое время спустя он подтвердил зародившиеся слухи о своей неверности, однако заявил, что его соблазнили.

Одна из виновниц скандала, Анастасия Шульженко, воспользовавшись вниманием к своей персоне, начала ходить по различным ток-шоу. Оказалось, что это ей не в новинку: ранее она зарабатывала на жизнь тем, что снималась в разных программах, где играла героинь выдуманных историй. В какой-то момент девушка даже заявила, что беременна от Тарзана, однако результат теста это не подтвердил.

Глушко и Королёва обсудили ситуацию в YouTube-шоу Ксении Собчак. Как писал NEWS.ru, певица отказалась признавать связь Тарзана с другой женщиной изменой. По словам Королёвой, её муж — «большой ребёнок», который легко поддаётся эмоциям.