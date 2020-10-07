Любовница Тарзана заявила, что получила черепно-мозговую травму

https://static.news.ru/photo/7156d7fe-08b7-11eb-98a4-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Шульженко Фото: anastasiya.shulzhenko/instagram.com

Любовница Сергея Глушко Анастасия Шульженко возмущена тем, что танцор так быстро от неё отрёкся. Некоторое время назад девушка попыталась лично поговорить с Глушко.

Так, Шульженко встретила шоумена после очередного выступления. Тот попытался скрыться, однако девушка не уступала. В какой-то момент Глушко грубо оттолкнул бывшую возлюбленную — Шульженко упала на пол и сильно стукнулась головой.

Он меня отшвырнул. Я не ожидала. Это близкий мой человек, как я могла испугаться идти к нему? — рассказала Шульженко в эфире шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Как выяснилось, теперь девушка планирует решить конфликт через суд. Шульженко обратилась к адвокату для привлечения Глушко к ответственности.

Ранее NEWS.ru писал, что Глушко поднял цену на приватные танцы после скандала с изменой супруге. Артист запрашивает по 600 тыс. рублей за одно недолгое выступление.