Любовь Успенская усыновит ребёнка из сиротского приюта

https://static.news.ru/photo/cacd420a-1e97-11eb-830a-fa163e074e61_660.jpg Любовь Успенская Фото: uspenskayalubov_official/instagram.com

Исполнительница городских романсов и русского шансона Любовь Успенская рассказала, что собирается в ближайшее время усыновить ребёнка.

В интервью проекту «Люди говорят» с Лаурой Джугелия певица сообщила о сложных взаимоотношениях с родной дочерью, 30-летней Татьяной Плаксиной, а также заявила о планах вновь стать матерью.

Я решила усыновить ребёнка. В ближайшие дни еду в сиротский дом и увижу детей. Тот ребёнок, который меня зацепит, первый обнимет <...> этого ребёнка уже не отпущу. Хочу себе ещё раз дать возможность быть показательной матерью. Я давно об этом думаю, — сообщила Успенская.

Она добавила, что думала даже о процедуре ЭКО, но так и не решилась на неё.

Королева русского шансона рассказала, что её родная дочь живёт в США. Девушка пристрастилась к наркотикам, поэтому была вынуждена переехать в Лос-Анджелесе в штате Калифорния, где это не запрещено законом.

Успенская добавила, что дочери денег не даёт, так советуют врачи и подсказывает материнское сердце — Татьяна может потратить их на запрещённые вещества. Каждое утро Плаксиной доставляют продукты из элитных магазинов, покупают все необходимые вещи. А она рисует, пишет музыку — ведёт богемный образ жизни.

Ранее Любовь Успенская выложила в Instagram видео, где она играет с неизвестной маленькой девочкой в красивом платье. Подписчиков озадачил ролик. Многие не поняли, кем приходится артистке ребёнок, а некоторые сочли это за уход от реальности. Фолловеры писали Успенской, что она не может помириться с собственной дочерью и пытается компенсировать отсутствие нормального общения за счёт чужих отпрысков.

В январе дочь Успенской Татьяна Плаксина обвинила мать в истязаниях. Дочь утверждала, что Успенская душила её, запирала на ключ и отправляла на принудительное лечение. Позже девушка заявила, что продюсеры телеканала НТВ надавили на неё, и открестилась от обвинений против матери.

Сама Успенская ранее отказалась от всевозможных гонораров за съёмки. Продюсеры рейтинговых программ предлагали Успенской пять миллионов рублей, чтобы певица поведала им свои откровения, но она отказалась от съёмок, писал NEWS.ru.