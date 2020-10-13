Любовь Успенская сообщила о смерти своего бывшего мужа

https://static.news.ru/photo/bd66ffec-0db3-11eb-8d9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Российская певица Любовь Успенская сообщила своим подписчикам о смерти Юрия Успенского, своего бывшего супруга, брак с которым продлился шесть лет.

Певица рассказала, что узнала о смерти бывшего спутника жизни только 13 октября и крайне расстроена печальной новостью. Она отметила, что Юрий прошёл вместе с ней непростой период эмиграции.

Юрий Успенский, человек, который подарил мне фамилию, прошёл со мной весь путь эмиграции, был талантливым человеком, который прошёл со мной часть моего пути, ушёл из жизни, — написала артистка.

Запись артистка дополнила старым чёрно-белым снимком бывшего супруга.

Свои соболезнования певице уже принесли Лолита Милявская, Валерия и Лера Кудрявцева.

Юрий Успенский, администратор оркестра, был вторым мужем артистки. На момент знакомства оба они находились в других отношениях, но впоследствии между ними вспыхнул роман. Поженившись пара эмигрировала в США, но брак продлился недолго, после чего Успенская выходила замуж ещё дважды, отмечает StarHit.

Как писал NEWS.ru ранее, британская актриса Маргарет Нолан умерла в возрасте 76 лет. Российскому зрителю она известна по роли массажистки Динк из третьего фильма про Джеймса Бонда «Голдфингер» (1964).