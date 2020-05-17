Любовь Успенская сообщила, что её близкие умерли от COVID-19

https://static.news.ru/photo/09b9796e-9844-11ea-8370-fa163e074e61_660.jpg Любовь Успенская Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Певица Любовь Успенская призвала россиян серьёзно относиться к новостям о коронавирусе. По словам звезды, заболевание действительно существует, оно коварно.

Выхода нет. И это действительно серьёзно. Пожалуйста, не подумайте, что это паника или «развод»... Я сегодня узнала о смерти моих близких за границей, — заявила исполнительница во время прямого эфира в Instagram.

При этом Успенская не уточнила, о ком идёт речь. Фанаты начали интересоваться здоровьем дочки артистки. Татьяна Плаксина сейчас живёт в Соединённых Штатах вместе со своим отцом. Однако звёздная родительница предпочла проигнорировать вопросы, которые касаются её семьи.

Как ранее писал NEWS.ru, 30-летняя Плаксина опровергла появившуюся информацию, будто бы мать помогает ей финансово. Также она уточнила, что продолжает «дорогостоящее лечение своего рта» самостоятельно. Её подписчицы пожелали ей удачи, счастья и посоветовали помириться со своей «звёздной» матерью.