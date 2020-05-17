Успенская: «Сейчас не могу сказать, что я люблю дочь»

https://static.news.ru/photo/a259c6ac-9848-11ea-9a28-fa163e074e61_660.jpg Любовь Успенская Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Любовь Успенская призналась, что всё ещё не общается со своей дочерью Татьяной.

В январе Татьяна Плаксина обвинила мать в истязаниях. Дочь утверждала, что Успенская душила её, запирала на ключ и отправляла на принудительное лечение. Позже девушка заявила, что продюсеры телеканала НТВ надавили на неё, и открестилась от обвинений против матери.

Сейчас она живёт в Америке, я дала ей свободу. Прошу Бога, чтобы дочь забыла, что я её мать. Пусть забудет меня, но вернётся в сознание. Пусть скажет: «Мама, не хочу тебя знать, но я успешна», — поделилась исполнительница в эфире НТВ.

По словам артистки, между ней и дочерью война. Плаксина не оставила ни одной зацепки для примирения. Но при этом Успенская смирилась с положением дел и даже стала хладнокровной.

Недавно я записала песню «Я очень тебя любила». Сейчас не могу сказать, что я люблю дочь. У меня холодное сердце, — отметила звезда, добавив, что часто плачет из-за своего ребёнка.

Сейчас Плаксина живёт в США вместе с отцом. Девушка считает, что её психическое состояние нормализовалось, когда она уехала из материнского особняка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюк’oZa, поддержала подругу Успенскую после передачи Собчак. Певица заверила, что считает исполнительницу шансона «прекрасной мамой» и хорошим другом.