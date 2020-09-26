Любовь Успенская похвасталась безупречной фигурой в лимонном платье дочери

https://static.news.ru/photo/ff3c23cc-007d-11eb-829c-fa163e074e61_660.jpg Любовь Успенская Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Любовь Успенская похвалилась стройной фигурой, запечатлевшись в лимонного цвета платье своей дочери. Певице 66 лет, она прекрасно выглядит, хорошо об этом знает и не упускает случая подчеркнуть свои достоинства.

К трикотажному платью выше колен королева шансона подобрала массивные ботинки на толстой подошве. На голове артистка соорудила игривую косичку.

Надела платье дочки. А у нас, оказывается, одинаковый размер. Вот ведь везение. И генетика хороша, и платьями можно обмениваться, — подписала снимок Успенская.

Поклонники по достоинству оценили снимок. Они пожелали певице всегда оставаться молодой и красивой, сравнили её с куклой и похвалили «нереальную генетику». «Как трогательно! Мамина любовь в таких деталях», — умилились фанаты певицы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что друг Любови Успенской адвокат Александр Бенхин рассказал, как певица переживает из-за шокирующих выходок дочери. Поводом стало опубликованное в Сети видео, где дочь королевы шансона Татьяна Плаксина разгуливает босиком и с полотенцем на голове по улице, заглядывая в витрины магазинов.