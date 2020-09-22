Друг Успенской рассказал, как певица реагирует на шокирующие выходки дочери

https://static.news.ru/photo/3cbbeac4-fd14-11ea-8e24-fa163e074e61_660.jpg Любовь Успенская Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Друг Любови Успенской адвокат Александр Бенхин рассказал, как певица переживает из-за шокирующих выходок дочери. Поводом стало опубликованное в Сети видео, где дочь королевы шансона Татьяна Плаксина разгуливает босиком и с полотенцем на голове по улице, заглядывая в витрины магазинов.

Поведение девушки в ролике было настолько неадекватным, что пользователи заподозрили её в наркомании. Сама 66-летняя певица никак не реагирует на то, что вытворяет живущая в Америке дочь, она лишь выкладывает соблазнительные фото и выступает на корпоративах и концертах. Но в душе, несомненно, переживает, пишет StarHit.

Конечно, материнское сердце болит. Проще делать вид, что ее это не беспокоит, не осуждать, чтобы дочь с ней хоть как-то контактировала. Принять и понять такое Люба никогда не сможет, — рассказал изданию друг семьи Бенхин.

Татьяна Плаксина нигде не работает, но финансово при этом не страдает. Дочь певицы прилично заработала на ток-шоу скандальными высказываниями о матери. Так, телеканал НТВ выплатил Плаксиной 450 тыс. рублей, а Первый канал — $15 тыс. К тому же, дочь певицы живёт не в съёмном жилье, а в собственной квартире вместе с отцом в Западном Голливуде, которую ей за $2 млн выкупила мать.

Да, апартаменты при этом нужно содержать, поддерживать в нормальном состоянии: оплачивать взносы, налоги, ЖКХ. Все это на Любины деньги, либо на деньги Плаксина, которые он имеет опять-таки с бизнес-проектов, в которые вкладывалась Успенская, — говорит Бенхин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина раскритиковала действия актрисы Екатерины Мельник, снявшей её на видео в США. По её словам, поступок девушки вызывает у неё отвращение. Об этом она написала на своей странице в Instagram.