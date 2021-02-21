«Люблю их»: юморист из «Кривого зеркала» рассказал о романе с проституткой

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Юморист из «Кривого зеркала» Александр Морозов рассказал о своём отношении к проституткам и признался, что у него был роман с такой женщиной.

Бывало, что отдыхал с проститутками. Я люблю их, они очень честные, — поделился артист.

По его словам, на законную супругу или девушку мужчинам приходится тратить больше денег.

Морозов уточнил, что женщина лёгкого поведения, с которой у его завязались отношения, была из Твери. С ней он сблизился не на почве секса, а расстался на дружеской ноте и даже какое-то время продолжал общаться.

Она потом ко мне много-много раз приезжала домой в гости, не на работу, мы просто, правда, подружились, — отметил он в эфире своего YouTube-канала «Пчёлка».

Как писал NEWS.ru, ранее 47-летний юморист Морозов поделился результатами ДНК-теста на отцовство. Анализ он сдавал вместе со своей предполагаемой дочерью Анастасией. Юморист и «внебрачная дочь» принимали участие в шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». Результаты теста стали известны на следующий день после программы.