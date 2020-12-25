Звезда «Кривого зеркала» Морозов озвучил результат ДНК-теста на отцовство

https://static.news.ru/photo/0b5623ba-46bf-11eb-ac71-fa163e074e61_660.jpg Александр Морозов Фото: morozov_artist/instagram.com

Бывший участник «Кривого зеркала» 47-летний юморист Александр Морозов поделился результатами ДНК-теста на отцовство. Анализ он сдавал вместе со своей предполагаемой дочерью Анастасией.

Моё отцовство не подтвердилось. Мы с ней расстроились. Но несмотря ни на что, мы каждый божий день общаемся, — признался Морозов.

Юморист и «внебрачная дочь» принимали участие в шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». Результаты теста стали известны на следующий день после программы.

Морозов рассказал, что сдружился с девушкой. Теперь они каждый день списываются и называют друг друга не иначе как «папуля» и «дочура». Юморист отметил, что у Анастасии есть трое своих детей и они считают шоумена новым дедушкой.

У нас очень классные отношения, я собираюсь к ней в гости приехать. Какая разница, кровный я отец или нет? Всё равно Даша мне стала близким, родным человеком, — отметил юморист, у которого никогда не было детей.

Всего на счету Морозова минимум семь серьёзных отношений. Юморист не теряет надежду встретить ту единственную, которая бы родила ему ребёнка, но считает, что не нужно торопить события.

Даст Господь — значит, будет, нет — так нет. Я не заморачиваюсь, — цитирует артиста «Собеседник».

Примечательно, что «внебрачная дочь» артиста по паспорту Анастасия, но предпочитает, чтобы её звали Дашей.

Как писал NEWS.ru, Морозов серьёзно занялся своим здоровьем. Юморист, который всегда страдал от лишнего веса, решился на операцию по уменьшению объёма желудка. Это позволило ему похудеть за год на 40 кг. В планах юмориста скинуть ещё 20 кг.

Ранее артист предложил закопать рэпера Моргенштерна на кладбище. Морозову не понравился внешний вид музыканта на программе «Давай поженимся». Особое возмущение артиста вызвали три шестёрки, вытатуированные у Моргенштерна на лбу.