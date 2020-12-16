Юморист «Кривого зеркала» предложил закопать Моргенштерна на кладбище

https://static.news.ru/photo/4733de1a-3fa6-11eb-bf1d-fa163e074e61_660.jpg Александр Морозов Фото: morozov_artist/instagram.com

Российский юморист Александр Морозов, известный своими выступлениями в шоу «Кривое зеркало», оценил внешний вид рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева), накануне решившего найти невесту на передаче «Давай поженимся!».

Комик раскритиковал музыканта за внешний вид, в частности — за татуировку в виде трёх шестёрок на лбу.

Кто ж за тебя замуж-то пойдёт? Ты себя в зеркале видел? Три шестёрки на лбу... Осиновый кол... и зарыть на кладбище вместе с сатанистами, — заявил Морозов на своём YouTube-канале «Пчёлка».

Актёр также «прошёлся» по телеведущему Дмитрию Нагиеву. Он вспомнил, как однажды пришёл на съёмки проекта в коричневых штанах и свитере. Пока камеры не работали, коллеги дружелюбно переговаривались, однако после команды режиссёра Нагиев резко менял поведение, начинал сравнивать комика с экскрементами из-за цвета одежды.

С тех пор хочу его (Нагиева.— NEWS.ru) отправить в Макеевку с Моргенштерном и сжечь, — отметил Морозов.

Накануне бывший лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров и музыкант Василий Вакуленко (Баста) устроили перепалку на шоу «Голос». После выступления подопечных Шнурова оценить их выпало Басте. Ведущий шоу Дмитрий Нагиев предложил сказать всё, что музыкант якобы говорил в гримёрке. Шнуров присоединился к просьбе и заявил, что надо «смотреть ему в глаза и не отводить взгляд».

Ранее музыкант Сергей Шнуров посвятил нецензурное стихотворение Василию Вакуленко, из-за которого, по его мнению, власти Санкт-Петербурга попросили туристов не приезжать на Новый год и грозят ужесточением ограничительных мер. Он также отметил, что рэпера защищают депутат Госдумы Геннадий Онищенко, продюсер Иосиф Пригожин и другие, писал NEWS.ru.