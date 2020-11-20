Лоза раскритиковал Шаляпина, назвавшего артистов «швалью»

https://static.news.ru/photo/34111616-2b30-11eb-9e42-fa163e074e61_660.jpg Прохор Шаляпин Фото: shalyapin_official/instagam.com

Певец Юрий Лоза заявил, что Прохор Шаляпин, как и его высказывание, не может представлять никакого интереса. Такое заявление он озвучил на фоне оскорблений исполнителя в адрес российских артистов.

По словам Лозы, для него Шаляпин — просто никто.

Что для меня Шаляпин? Кто он? Ну певец, ну что-то поёт, где-то как-то. Он никто. Просто ноль. Для меня лично. Я его никаким образом не знаю, не слышу, не вижу — ничего, — отметил Лоза в беседе с iReactor.

Некоторое время назад Шаляпин резко отозвался о своих коллегах по цеху. Артист заявил, что популярные исполнители, мелькающие по телевизору, должны уступить дорогу молодым талантам. В частности, он упрекнул представителей шоу-бизнеса в том, что они предпочитают жаловаться на сложности сейчас, в то время, когда обычным людям приходится ещё тяжелее.

Шаляпин также подкрепил своё мнение тем, что многие российские артисты — это «шваль», которая только и делает, что мешает молодым исполнителям. Россия устала от таких деятелей искусства, заключил Шаляпин.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущий Отар Кушанашвили нелестно отозвался о певце Прохоре Шаляпине. Правда, вспомнил он о нём вскользь во время дискуссии о другой медийной звезде — актёре Гоше Куценко.

Разговор состоялся в рамках YouTube-шоу «Что было дальше?». Как утверждали участники программы, Куценко некоторое время имел близкие интимные отношения с замужней женщиной, которая была старше него и являлась супругой бандита.