Лоза раскритиковал Шаляпина, назвавшего артистов «швалью»

Певец Юрий Лоза заявил, что Прохор Шаляпин, как и его высказывание, не может представлять никакого интереса. Такое заявление он озвучил на фоне оскорблений исполнителя в адрес российских артистов.
По словам Лозы, для него Шаляпин — просто никто.
Что для меня Шаляпин? Кто он? Ну певец, ну что-то поёт, где-то как-то. Он никто. Просто ноль. Для меня лично. Я его никаким образом не знаю, не слышу, не вижу — ничего, — отметил Лоза в беседе с iReactor.
Некоторое время назад Шаляпин резко отозвался о своих коллегах по цеху. Артист заявил, что популярные исполнители, мелькающие по телевизору, должны уступить дорогу молодым талантам. В частности, он упрекнул представителей шоу-бизнеса в том, что они предпочитают жаловаться на сложности сейчас, в то время, когда обычным людям приходится ещё тяжелее.
Шаляпин также подкрепил своё мнение тем, что многие российские артисты — это «шваль», которая только и делает, что мешает молодым исполнителям. Россия устала от таких деятелей искусства, заключил Шаляпин.
Ранее NEWS.ru писал, что телеведущий Отар Кушанашвили нелестно отозвался о певце Прохоре Шаляпине. Правда, вспомнил он о нём вскользь во время дискуссии о другой медийной звезде — актёре Гоше Куценко.
Разговор состоялся в рамках YouTube-шоу «Что было дальше?». Как утверждали участники программы, Куценко некоторое время имел близкие интимные отношения с замужней женщиной, которая была старше него и являлась супругой бандита.