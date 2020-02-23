https://static.news.ru/photo/a02ce28a-5638-11ea-9033-fa163e074e61_660.jpg Фото: Go-A /official page/facebook.com

Российский певец Юрий Лоза прокомментировал новость о том, что группа Go-A с композицией «Соловей» представит Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2020».

Украинские артисты исполнят песню на родном языке. По словам Лозы, это правильное решение, так как каждая страна должна представлять свою культуру.

Наши пока не поняли, а украинцы уже поняли, что нужно свою культуру продвигать, а не распиаривать британцев. Не капать на британскую «мельницу», а пиарить и продвигать свою культуру, — заявил музыкант в беседе с «Газетой.ru».

Он считает, что России не нужна победа в этом конкурсе. Страна должна выбрать участника с русской песней, чтобы он достойно показал нашу культуру.

Я считаю, что с песней на национальном языке есть шанс заявить о себе в мире. Потому что люди, исполняющие такие песни, самобытны и интересны, — подытожил артист.

В этом году 65-й юбилейный конкурс пройдёт в Роттердаме, его девизом станет призыв «Откройся» (Open Up). Первый и второй полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, гранд-финал, который определит победителя, — 16 мая.

Ранее NEWS.ru писал, что российские телеканалы могут отложить трансляцию Евровидения или вовсе отказаться от показа в случае какой-либо травли за «нетолерантность». Такое мнение высказал музыкальный эксперт Евгений Бабичев. Он связал это с возможным выходом в финал национального отбора в Норвегии уроженки России Лизы Васильевой с песней I Am Gay.