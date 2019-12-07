https://static.news.ru/photo/38351ff0-1914-11ea-9092-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российские артисты не вошли в рейтинг наиболее богатых в мире потому, что отечественную музыку никто не популяризирует. Такое мнение высказал музыкант Юрий Лоза.

Он посетовал на «общие тенденции в культуре», когда на международном уровне его коллеги по цеху стараются продвигать англоязычные песни, а не те, что исполнены на родном языке. Это, уверен Лоза, не способствует узнаваемости артиста.

Кому мы на фиг нужны вообще? Как наши музыканты могут хоть как-то пробиться в список Forbes, если о них никто не знает? — возмутился певец в интервью НСН.

По словам Лозы, Россия ничего своего не создаёт и вообще не говорит миру о существовании в стране собственной музыки и свежих идей. Это, отметил мультиэксперт, делают исполнители других стран, а россияне копируют чужое, «потому что нам удобнее покупать ширпотреб».

О каких-то достижениях можно будет говорить лишь тогда, когда российская музыка будет популяризирована на международном уровне, высказал уверенность Лоза.

Ранее, как писал News.ru, журнал Forbes представил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира. Верхнюю строчку издание отдало американской кантри-поп-исполнительнице Тейлор Свифт.