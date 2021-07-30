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Лолита впервые за два года встретилась с тяжелобольной дочерью

16:30, 30 июля 2021
Лолита впервые за два года встретилась с тяжелобольной дочерью Фото: Лолита Милявская/facebook.com
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Певица Лолита Милявская впервые за два года встретилась с дочерью, болеющей синдромом Аспергера. Видео с совместного отдыха артистка опубликовала в Instagram.

Академия, экзамены, пандемия, и в результате почти два года не видела дочь... Так хорошо, что совершенно не тянет ничего снимать! Моё разумное и скромное Счастье по имени Евочка, — подписала публикацию Лолита.

Последние два года певице не удавалось встретиться со своей дочерью Евой Цекало из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Благодаря недавно открывшимся границам родственники наконец увиделись «на нейтральной полосе в Болгарии». Несмотря на то что Ева носит фамилию третьего мужа певицы, продюсера Александра Цекало, она не является его родной дочерью. Имя настоящего отца девочки Лолита пока не назвала.

Ранее Милявская раскрыла размер своего заработка на корпоративах и назвала точную сумму пенсии.

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