Лолита прошлась по хирургу, увидевшему пластику в её похудении

https://static.news.ru/photo/0f674df8-d063-11ea-86fe-fa163e074e61_660.jpg Лолита Милявская Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лолита высмеяла хирурга, которые заверил, что её похудение — результат пластических операций. Владимир Плахотин объяснил резкой сброс веса певицей установкой на её желудок силиконового кольца, позволяющего контролировать поедание пищи.

Лолита в ответ опубликовала в Instagram видео, где сообщила, что похудела только благодаря эндокринологу-диетологу.

Очень люблю, когда «известные» пластические хЕрурги ставят диагнозы по фото или рассуждают об операциях, в том числе и на моём теле, — язвительно написала певица.

В ролике она и дизайнер Игорь Гуляев смеются над мнением доктора, а затем дружно перечисляют, что бы ещё могла сделать Лолита: грудь, нос, уши. Поклонники певицы встали на её сторону. «И как доказать всем обратное, ведь никто не верит», — написали фолловеры в комментариях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Лолита Милявская в мае официально развелась с Дмитрием Ивановым. После этого она начала встречаться с обеспеченным бизнесменом и недавно призналась, что вновь готова выйти замуж.