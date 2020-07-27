Шоу-бизнес

Лолита прошлась по хирургу, увидевшему пластику в её похудении

02:44, 28 июля 2020 22
Лолита Милявская Лолита Милявская Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лолита высмеяла хирурга, которые заверил, что её похудение — результат пластических операций. Владимир Плахотин объяснил резкой сброс веса певицей установкой на её желудок силиконового кольца, позволяющего контролировать поедание пищи.

Лолита в ответ опубликовала в Instagram видео, где сообщила, что похудела только благодаря эндокринологу-диетологу.

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Очень люблю, когда «известные» пластические хЕрурги ставят диагнозы по фото или рассуждают об операциях, в том числе и на моём теле, — язвительно написала певица.

В ролике она и дизайнер Игорь Гуляев смеются над мнением доктора, а затем дружно перечисляют, что бы ещё могла сделать Лолита: грудь, нос, уши. Поклонники певицы встали на её сторону. «И как доказать всем обратное, ведь никто не верит», — написали фолловеры в комментариях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Лолита Милявская в мае официально развелась с Дмитрием Ивановым. После этого она начала встречаться с обеспеченным бизнесменом и недавно призналась, что вновь готова выйти замуж.

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