Лолита собралась замуж в шестой раз

https://static.news.ru/photo/99c6708e-cf49-11ea-b639-fa163e074e61_660.jpg Лолита Милявская Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Лолита Милявская в мае официально развелась с Дмитрием Ивановым. После этого она начала встречаться с обеспеченным бизнесменом и недавно призналась, что вновь готова выйти замуж.

Кипятком друг от друга не писаем — нам же не по 18 лет. И бабочки в животе — это вредно. Я без бабочек уже. Но если позовёт замуж — пойду. Шестой брак будет, если считать первый, который был фиктивным, — цитирует StarHit 56-летнюю Лолиту.

Певица не стала рассекречивать имя избранника. Они должны были вместе поехать в Витебск на музыкальный фестиваль, однако в последний момент у него возникли неотложные дела.

Пусть работает. Мне больше безработных не надо! Мой нынешний — бизнесмен, мужчина серьёзный и самостоятельный, — заявила Милявская.

Известно также, что нынешний жених младше её на восемь лет. Лолита рассказала, что он «состоялся во всех отношениях». Общается она с ним в основном по ночам и по телефону, так как он нередко бывает сильно занят, а когда есть возможность, они устраивают «посиделки друг у друга».

Как писал NEWS.ru, Лолита Милявская пытается добиться через суд выселения своего бывшего мужа Дмитрий Иванова из квартиры. Исковое заявление артистки подано в Басманный суд. Иванов зарегистрирован в квартире Лолиты, но больше года там не живёт и оплачивает коммунальные услуги. Адвокат певицы Сергей Жорин заявил, что мужчина много раз обещал аннулировать регистрацию, но до сих пор ничего такого не сделал. По его словам, у артистки нет никаких требований к бывшему мужу. Официально Иванов и Милявская развелись в мае 2020 года. Супруги длительное время не жили вместе. Лолита хотела признать брак фиктивным и добиться лишения бывшего мужа израильского и российского гражданства.