Лолита назвала причину отъезда из России

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская назвала причину своего отъезда из России. Еще весной она перевезла свою дочь и мать в Москву, а в начале лета артистка отправила семью за границу. Звезда подтвердила слухи о своем отъезде.

Как стало известно, артистка перевезла свою семью в Болгарию, а позже приехала сама. Женщина заявила, что отправила туда родственников из-за их эмоционального состояния, их адаптация к новой жизни проходит сложнее, чем она рассчитывала, сообщает «7 дней».

Разместила их там на все лето. Там спокойно, нервы никто не мотает, — уточнила артистка.

Лолита заявила, что это отпуск, а не эмиграция. Она вернется в Россию через определенное время, пока что будет отдыхать и восстанавливать силы.

Я чуть отдохну с семьей и снова за работу. Много всего <...>, нужны силы, — сказала Милявская.

Ранее стало известно, что художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов рассказал, какой гонорар получила Лолита за театральный сезон. Он уточнил, что певица заработала полмиллиона рублей. Также он подчеркнул, что все артисты получают достойный гонорар.