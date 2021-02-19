Лолита назвала имя нового возлюбленного

https://static.news.ru/photo/5273b84e-72ba-11eb-9d55-96000091f725_660.jpg Лолита Милявская Фото: lolitamilyavskaya/instagram.com

Певица Лолита Милявская рассекретила имя своего нового избранника. Звезда призналась, что они официально не регистрировались в ЗАГСе, но родственникам представились мужем и женой.

У меня роман с Романом! У каждого члена нашей семьи уже есть по коробочке с кольцами, оставшимися от предыдущих свадеб. Мы решили не тратиться, а просто подарили друг другу смешные амулеты и объявили родственникам за обедом, что теперь нас можно называть мужем и женой, — сообщила Dni.ru Лолита.

Певица подтвердила, что её избранник — человек непубличный и состоятельный. При этом он уважает её стремление работать. Когда она озвучила ему предложение Юрия Грымова сыграть главную роль в пьесе «Женитьба» и показала плотный график репетиций на протяжении полутора месяцев, он сказал только, что очень гордится ею.

К штампу в паспорте я давно уже отношусь не так серьёзно, как в ранней юности. Хотя чистых страниц там ещё достаточно, — добавила певица.

Как писал NEWS.ru, в январе Лолита Милявская призналась, что вышла недавно замуж. Заявление она сделала в эфире шоу «Новогодняя Маска» на российском ТВ. Брак стал шестым по счёту для исполнительницы. Имя жениха звезда раскрыть отказалась. Во время шоу артистку в маске не узнали члены жюри, так как она похудела на 17 кг. Поп-король Филипп Киркоров связал метаморфозы с влюблённостью коллеги по музыкальному цеху. Женщина подтвердила догадку.

Она также недавно призналась, что никогда не хотела много детей. Она считает, что её музыкальная карьера негативно отразилась на её личной жизни: ей так и не удалось найти счастье ни в одном из пяти браков и она не смогла обзавестись большой семьёй. Но сама артистка признаёт, что сценическая деятельность ей ближе тихой семейной жизни.