https://static.news.ru/photo/418c4a1e-2a45-11ea-ba1e-fa163e074e61_660.jpg Лолита Милявская Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Лолита Милявская предстала перед поклонниками в необычном образе. Звезда показала, как могла бы выглядеть, если бы была блондинкой.

Как Вам такая «Снегурочка»? — написала Милявская в Instagram.

По её словам, фотографию сделал поклонник в специальной программе. Сама она не готова отказываться от своих чёрных локонов.

Однако поклонники посоветовали артистке не отказываться от такого эксперимента, так как, по их мнению, этот цвет ей идёт.

Как ранее писал NEWS.ru, Милявская посмеялась над бывшим супругом, спортсменом Дмитрием Ивановым, после его обращения в полицию с заявлением о взломе электронной почты и социальных аккаунтов. По словам артистки, преступление тот нафантазировал.