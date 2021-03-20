Лобода объяснила, почему не повернулась к «девочке с хрустальным голосом»

https://static.news.ru/photo/e4bf723a-89b0-11eb-83a6-96000091f725_660.jpg Светлана Лобода Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В новом выпуске шоу «Голос.Дети» зрители не согласились с мнением жюри, которое не пропустило на этапе слепых прослушиваний Елену Чеснокову. Девочка покорила зрителей, но не звёздных судей.

14-летняя девушка исполнила песню «Белым снегом». Зрители были уверены в успехе начинающей артистки. Однако никто из судей не повернулся к Елене, сообщает Teleprogramma.pro.

Не повернулась, потому что я вижу и чувствую возможности вашего голоса, но я не совсем понимаю, буду ли я правильно подбирать песни.<...> Правильный репертуар для такого голоса. Я больше всё-таки склоняюсь к энергичным голосам, — прокомментировала своё решение Лобода.

Егор Крид, в свою очередь, не смог найти внятного оправдания своему решению. А Василий Вакуленко (Баста) вообще заявил, что Чеснокова, в принципе, сформированный артист, поэтому ей на проекте делать нечего.

«Она просто поёт лучше наставников, вот и не повернулись», «К таким не поворачиваются бесы», написали поклонники шоу в комментариях.

Как писал NEWS.ru, очередной скандал случился вокруг шоу «Голос» после того, как жюри выбрало в число участников Александру Будникову — дочь ведущего Первого канала Романа Будникова. Зрители и многие знаменитости в соцсетях выразили сомнение в непредвзятости такого выбора. Александра, которой недавно исполнилось 18 лет, исполнила хит украинского певца Alekseev «Пьяное солнце». Первым выразившим своё недоумение по поводу качества исполнения был актёр Станислав Садальский, назвав её очередной «дочерью Алсу». Подавляющее количество комментаторов поддержали актёра и выступили с осуждением выбора жюри.

В феврале 2020 года скандал разгорелся из-за подкупа зрителей на конкурсе «Голос.Дети». Тогда певицу Алсу обвинили в том, что она покупала голоса в пользу своей дочери Микеллы Абрамовой, победившей в результате с большим отрывом. Впоследствии артистка призналась в покупке голосов. Она отметила, что во всём виновата несовершенная система голосования — каждый имеет право отправить до 20 СМС, но у кого-то нет таких возможностей.