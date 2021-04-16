Лиза Галкина показала чудеса пластической импровизации

https://static.news.ru/photo/3885f640-9f88-11eb-be68-96000091f725_660.jpg Максис Галкин с детьми Гарри и Лизой Фото: maxgalkinru/instagram.com

Шоумен Максим Галкин опубликовал в Instagram очередное домашнее видео, на котором его с Аллой Пугачёвой дочь Лиза продемонстрировала прекрасные навыки пластической импровизации.

Пластические импровизации Лизы. Гарри играет на электрическом пианино, а Лиза танцует, — подписал Галкин видео.

На кадрах видно, как Гарри выбирает необычные звуки или мелодии, а сестра под них очень умело и артистично двигается. Под стук копыт она изобразила всадника и станцевала фламенко под гитарный перебор. Действие происходило на сцене домашнего театра. Галкин подчеркнул, что такое у них происходит каждое выходное утро, когда нет школьных занятий.

Поклонники пришли в восторг от мастерства Лизы. Кто-то отметил, что она двигается почти профессионально, что говорит о врождённом артистическом таланте. «Умничка какая! Как правильно слышит музыкальное сопровождение! Какая мимика!», «Мы ещё о ней услышим, как об артистке с большой буквы!», «Гениальная малышка», — написали комментаторы.

Как писал NEWS.ru, Галкин опубликовал видеоролик, в котором поздравляет с днём рождения Аллу Пугачёву вместе с семилетними близнецами Лизой и Гарри. К 72-летию Примадонны семья приготовила для неё цветы, самодельные открытки и праздничный торт. На кадрах видно, как Пугачёва, что-то напевая, входит в комнату и тут же на неё обрушивается хор поздравлений. Гарри тут же предложил ей загадать желание, задув свечи на торте с клубникой. Пугачёва озвучила своё главное желание вслух — «чтоб воцарился мир на Земле». Затем дети рассказали ей по очереди поздравительные стихотворения и подарили самостоятельно изготовленные открытки. Гарри пообещал ещё много сюрпризов вечером, когда на празднование соберутся гости.