Лиза Арзамасова поделилась секретами женской привлекательности

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова на своей странице в Instagram посоветовала своим подписчицам не следовать навязанным стандартам красоты. По словам артистки, главный секрет привлекательности — это быть собой.
Актриса
Навязанные вам стандарты внешности могут сделать вас довольными на какое-то время, но редко кого сделают счастливыми. Пожалуйста, будьте собой! Будьте особенными! Обаятельными, интересными, смешными, забавными, но особенными! — написала она.
Арзамасова отметила, что парень, который полюбит девушку, влюбится именно в неё, а не в форму бровей. 26-летняя актриса подчеркнула, что, в принципе, она не против разумных улучшений, но против стремления быть такими, как все.
Она также призналась, что её внешность не идеальная, просто в соцсетях она размещает только удачные снимки.
Для кино у меня вообще внешность сложная: то попа в кадре слишком большая, то нос слишком длинный. И что??? Да ничего! Потому что я — самая красивая девочка на свете для тех, кто меня любит! А до других, которые не любят, мне и дела нет, — отметила она.
Свой пост в соцсети актриса сопроводила фотографией со съёмок сериала «Некрасивая». На снимке героиня Арзамасовой лежит в кровати без макияжа.
Как сообщалось, в декабре 2020 года Лиза Арзамасова вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха. Их союз вызвал бурную реакцию общественности. Поклонники как фигуриста, так и артистки знали об их отношениях, однако разница в возрасте у молодожёнов составляет более 20 лет.