Лиза Арзамасова поделилась секретами женской привлекательности

https://static.news.ru/photo/82889018-a35c-11eb-8d96-96000091f725_660.jpg Лиза Арзамасова Фото: liza_arzamasova/instagram.com

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова на своей странице в Instagram посоветовала своим подписчицам не следовать навязанным стандартам красоты. По словам артистки, главный секрет привлекательности — это быть собой.

Актриса рассказала , что ей пишут молодые девушки, которые делятся планами, как они заработают первые деньги и подгонят свою внешность под модные стандарты, чтобы «стать красивыми».

Навязанные вам стандарты внешности могут сделать вас довольными на какое-то время, но редко кого сделают счастливыми. Пожалуйста, будьте собой! Будьте особенными! Обаятельными, интересными, смешными, забавными, но особенными! — написала она.

Арзамасова отметила, что парень, который полюбит девушку, влюбится именно в неё, а не в форму бровей. 26-летняя актриса подчеркнула, что, в принципе, она не против разумных улучшений, но против стремления быть такими, как все.

Она также призналась, что её внешность не идеальная, просто в соцсетях она размещает только удачные снимки.

Для кино у меня вообще внешность сложная: то попа в кадре слишком большая, то нос слишком длинный. И что??? Да ничего! Потому что я — самая красивая девочка на свете для тех, кто меня любит! А до других, которые не любят, мне и дела нет, — отметила она.

Свой пост в соцсети актриса сопроводила фотографией со съёмок сериала «Некрасивая». На снимке героиня Арзамасовой лежит в кровати без макияжа.

Как сообщалось, в декабре 2020 года Лиза Арзамасова вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха. Их союз вызвал бурную реакцию общественности. Поклонники как фигуриста, так и артистки знали об их отношениях, однако разница в возрасте у молодожёнов составляет более 20 лет.