Лидер «Ногу свело!» сравнил Боярского с «пустым местом»

Лидер российской рок-группы «Ногу свело!» Максим Покровский резко высказался об актёре Михаиле Боярском в интервью телеканалу RTVI. Исполнитель заявил, что артиста для него «просто нет», а пустое место для Покровского более привлекательно, чем Боярский.

Конфликт между ними начался два года назад — в декабре 2019-го. Фронтмен коллектива отметил в беседе с журналистами, что жители РФ «деградирует». Тогда слова шоумена разозлило не только поклонников, но и деятелей искусств. Мимо скандального выпада не смог пройти Михаил Боярский. Он отметил, что «плевать туда, где из тебя сделали человека» просто недопустимо.

Он (Михаил Боярский. — NEWS.ru), на мой взгляд, даже не разобравшись, что происходит, сказал это по отношению ко мне. Он чисто формально, наверное, имел право такое сказать, но между мной и им ничего не может произойти. Для меня этого человека нет, пустое место для меня более притягательно, чем этот человек, вот и всё, — резюмировал Покровский.

Музыкант отметил, что любит Россию, платит налоги «с каждой заработанной копеечки» и в США переехал не насовсем, хотя концерты часто даёт в РФ.