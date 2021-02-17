Лещенко заступился за Бузову, захотевшую петь гимн России

https://static.news.ru/photo/8688150e-7138-11eb-b1d0-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После того как певица Ольга Бузова заявила о желании спеть российский гимн, её затравили не только подписчики в соцсетях, но и некоторые известные личности, в том числе несколько депутатов Госдумы. Вступиться за исполнительницу хита «Мало половин» решил народный артист Лев Лещенко.

Корифей российской эстрады, не раз исполнявший гимн России, подчеркнул, что не видит в этой идее ничего предосудительного.

Если она справится, то пусть поёт себе на здоровье, — сказал легендарный певец, слова которого приводит «Собеседник».

Однако Лещенко тут же признался, что понятия не имеет о вокальных возможностях звезды «Дома-2». Он предположил, что она, может быть, «прекрасная классическая певица», только «тщательно это скрывает».

Бузова на днях объявила о том, что «определилась ещё с одной своей мечтой». Шоувумен пожелала спеть гимн страны на каком-нибудь мероприятии, например чемпионате мира по футболу, Олимпиаде или параде Победы. Столь амбициозное желание Бузовой вызвало шквал негатива не только со стороны аудитории, но и среди звёзд, а также парламентариев. Депутат Виталий Милонов и вовсе пообещал расплакаться, если Ольга всё-таки исполнит свою мечту. Высказывались по этому поводу и педагоги по вокалу, а также коллеги поющей ведущей по «телестройке». Все в один голос утверждают, что скудные вокальные данные Бузовой не позволят ей быть голосом страны.

Ранее художник Никас Сафронов прокомментировал идею петербургского шоумена Стаса Барецкого организовать общее кладбище для знаменитостей. Он отметил, что Бузова, например, недостойна лежать в соседней могиле с режиссёром Никитой Михалковым, ибо это люди разного уровня одарённости и масштаба, писал NEWS.ru.