Лещенко рассказал о четырёх инфарктах после COVID-19

Народный артист России, эстрадный певец Лев Лещенко после коронавируса перенёс четыре инфаркта. Он отметил, что процесс восстановления оказался тяжёлым и обращаться к медикам после выписки из больницы приходилось слишком часто.
У меня было четыре сердечных приступа! Я попадал на стенокардию мощную, — рассказал певец в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».
По словам артиста, во время этих приступов его «кошмарило и колбасило так, что вылетал из жизни». Однако, получив медицинскую помощь, он вновь возвращался к работе.
Лещенко добавил, что из-за проблем со здоровьем не собирается оставлять сцену. В противном случае начнётся депрессия, пояснил певец.
Лещенко переболел коронавирусом около года назад. При этом артиста обвинили в том, что он якобы «привёз» инфекцию из США и заразил других людей, посетив несколько светских мероприятий.
Как писал NEWS.ru, Лещенко жёстко ответил телеведущей Ксении Собчак, бывшей в числе обвинителей. Он пояснил, что заразился на родине и на тот момент никакого карантина не существовало. Однако потом людей стало пугать быстрое распространение инфекции, а из него сделали козла отпущения.
Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram