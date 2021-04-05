Лещенко рассказал о четырёх инфарктах после COVID-19

https://static.news.ru/photo/6086c86a-961c-11eb-a901-96000091f725_660.jpg Фото: l.V.Leshchenko/facebook.com

Народный артист России, эстрадный певец Лев Лещенко после коронавируса перенёс четыре инфаркта. Он отметил, что процесс восстановления оказался тяжёлым и обращаться к медикам после выписки из больницы приходилось слишком часто.

У меня было четыре сердечных приступа! Я попадал на стенокардию мощную, — рассказал певец в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

По словам артиста, во время этих приступов его «кошмарило и колбасило так, что вылетал из жизни». Однако, получив медицинскую помощь, он вновь возвращался к работе.

Лещенко добавил, что из-за проблем со здоровьем не собирается оставлять сцену. В противном случае начнётся депрессия, пояснил певец.

Лещенко переболел коронавирусом около года назад. При этом артиста обвинили в том, что он якобы «привёз» инфекцию из США и заразил других людей, посетив несколько светских мероприятий.

Как писал NEWS.ru, Лещенко жёстко ответил телеведущей Ксении Собчак, бывшей в числе обвинителей. Он пояснил, что заразился на родине и на тот момент никакого карантина не существовало. Однако потом людей стало пугать быстрое распространение инфекции, а из него сделали козла отпущения.