Лещенко и Винокур предстали в образе гусара и раввина

https://static.news.ru/photo/621c9b84-dc6b-11ea-9a9e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Винокур и Лев Лещенко Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Лев Лещенко поделился со своими подписчиками фотографией, на которой он и его друг Владимир Винокур предстали в новом образе.

На снимке, опубликованном в Instagram, друзья ради съёмок перевоплотились в гусара и раввина.

Два друга! Гусар и раввин! Съёмки! Лев Лещенко и Владимир Винокур! Всем поклон! — написал певец.

О каком именно проекте идёт речь, не сообщается. Поклонники оценили фото, назвав их красавчиками и артистами с большой буквы.

Лев Лещенко и Владимир Винокур дружат уже на протяжении 50 лет. 25 марта Лещенко госпитализировали в медцентр в Коммунарке. Анализы певца дали положительный результат на коронавирус. Сразу после поступления в клинику состояние Лещенко ухудшилось, его перевели в реанимацию. Его друг Винокур после этого также прошёл анализ на коронавирус, писал NEWS.ru.