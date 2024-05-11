Лепс объяснил обучение детей за границей Певец Лепс: дети сами выбрали учебу за границей

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Григорий Лепс

Певец Григорий Лепс заявил, что его дети, которые учатся за границей, сами выбрали свой путь. В интервью YouTube-каналу «про Л.О.М.» он добавил, что был против и выразил надежду, что отпрыски вернуться в Россию и будут приносить пользу обществу.

Я был категорически против того, чтобы они уезжали и учились не в России. Но это был их выбор, — рассказал певец.

По словам Лепса, он поддерживает детей в любом случае и какое бы ни было их решение. Сам же он не приветствует получение образования за рубежом.