Леонтьева и Пугачёву давно связывают романтические отношения

https://static.news.ru/photo/e5a1053e-8941-11eb-a619-96000091f725_660.jpg Валерий Леонтьев Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Певец Валерий Леонтьев в разговоре с журналистами заявил, что всю свою жизнь восхищается артисткой и примадонной отечественной поп-сцены Аллой Пугачёвой. Он отметил, что у него даже есть композиция, посвящённая певице. Эта песня называется «Чья-то женщина чужая».

По словам Леонтьева, его и Примадонну давно связывают романтические отношения. Однако то, насколько они близкие, артист решил не уточнять.

Для меня этот вопрос провокационный: ведь не только признание близости, но и её отрицание может прозвучать обидным для женщины, так что переадресую этот вопрос Алле, — цитирует музыканта «МК».

Леонтьев добавил, что близкий человек не может постоянно говорить одни лишь комплименты. Замечания тоже очень важны. Например, супруга Люся всегда может сказать артисту всю правду.

Как ранее передавал NEWS.ru, Леонтьев испытал в жизни такие вещи, при рассказе о которых его друзьям хочется плакать. Об этом рассказал композитор и продюсер Игорь Крутой.

19 марта Валерию Леонтьеву исполнилось 72 года. В этой связи Крутой разместил в своём Instagram поздравление, в котором также упомянул о непростой судьбе певца. В частности, он отметил закрытый характер певца, который не спешит делиться подробностями частной жизни не только с публикой, но и с друзьями.