Автор песен Стив Ронсен утверждает, что актриса и певица Леди Гага украла мелодию песни Shallow из фильма «Звезда родилась» из его сочинения.
Музыкальный рисунок из трёх нот (соль, ля и си-бемоль) был взят из песни Almost, написанной в 2012 году, считает композитор.
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Мы хотели полюбовно решить этот вопрос несколько месяцев, предоставили экспертизу профессора музыковеда, который определил, что в двух фрагментах есть сходство, — отметил Ронсен.
При этом команда певицы не видит проблем из-за сложившейся ситуации, так как фрагмент из трёх нот можно услышать во многих песнях, например в Dust In The Wind, которая вышла в 1978 году.
Представители певицы считают, что композитор пытается заработать лёгкие деньги на имени успешного человека.
Ранее News.ru писал, что Леди Гагу заметили с другим мужчиной после слухов о романе с актёром Брэдли Купером.