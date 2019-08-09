https://static.news.ru/photo/18e29668-bab0-11e9-8139-fa163e074e61_660.jpg Леди Гага Фото: Sonia Moskowitz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Автор песен Стив Ронсен утверждает, что актриса и певица Леди Гага украла мелодию песни Shallow из фильма «Звезда родилась» из его сочинения.

Музыкальный рисунок из трёх нот (соль, ля и си-бемоль) был взят из песни Almost, написанной в 2012 году, считает композитор.

Как сообщает Page Six , Ронсен хотел решить этот вопрос мирным путём, но команда Гаги пока не предоставила никакого заключения по этому вопросу.

Мы хотели полюбовно решить этот вопрос несколько месяцев, предоставили экспертизу профессора музыковеда, который определил, что в двух фрагментах есть сходство, — отметил Ронсен.

При этом команда певицы не видит проблем из-за сложившейся ситуации, так как фрагмент из трёх нот можно услышать во многих песнях, например в Dust In The Wind, которая вышла в 1978 году.

Представители певицы считают, что композитор пытается заработать лёгкие деньги на имени успешного человека.

Ранее News.ru писал, что Леди Гагу заметили с другим мужчиной после слухов о романе с актёром Брэдли Купером.