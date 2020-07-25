Лазарев рассказал, как похудел на восемь килограммов на карантине

https://static.news.ru/photo/4d779e2e-cebd-11ea-adee-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/lazarevsergey

Певец Сергей Лазарев принял участие в концерте звёзд «Русского радио». После выступления он рассказал, как ему удалось не потерять форму во время самоизоляции.

Концерт в «Лужниках» был необычным — гости сидели в своих автомобилях, концертную площадку заменила парковка. Выступив, артист с удовольствием рассказал, что он делал, чтобы появиться после карантина на публике постройневшим, передаёт «Комсомольская правда».

По словам Лазарева, с началом действия режима самоизоляции на фоне коронавируса он, как и многие другие, обнаружил, что начал полнеть, но взял себя в руки и сбросил восемь килограммов.

Дело в том, что сначала на карантине я стал набирать вес. И тогда взял себя в руки, скорректировал питание. С тренировками я особо не усердствую, только правильное питание и бег, — поделился певец.

Также 37-летний певец показал в Instagram свой завтрак в день концерта: тарелка овсяной каши, кофе с пенкой, два сырника с ложкой малинового варенья и два варёных яйца. Обедал Лазарев осьминогом в овощном соусе.

Как писал NEWS.ru ранее, телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева рассказала о диете, позволившей ей похудеть на 10 кг. По её словам, лишний вес она набрала в период самоизоляции на фоне коронавируса.