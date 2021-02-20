Лазарев ответил хейтерам на гей-сплетни

https://static.news.ru/photo/ea6a79ec-737a-11eb-8e40-96000091f725_660.jpg Сергей Лазарев Фото: lazarevsergey/instagram.com

Вокруг певца Сергея Лазарева давно ходят сплетни о его нетрадиционной сексуальной ориентации. На этот раз он решил высказаться и ответить поклонникам на накопившиеся вопросы. При этом артист подчеркнул, что уже давно научился не принимать близко к сердцу всё, что про него пишут и говорят, ведь большинство слухов ничего общего с действительностью не имеют.

У Лазарева подрастают двое детей — сын Никита и дочка Анна. Однако о рождении первенца певец рассказал только через два года. О матери детей знаменитости ничего не известно, так же как и о личной жизни Сергея, последний бурный роман у которого был с телеведущей Лерой Кудрявцевой.

За прошедшие 20 лет чего только про меня не писали. Я так спокойно к этому отношусь, ведь всё это — новости одного дня. 80% того, что обо мне пишут, полная чушь, поэтому реагировать на это не вижу смысла. Доказывать никому ничего я не собираюсь, опровергать какие-то новости — тоже. Мне кажется, своей работой и жизненными принципами я уже давно заслужил право жить так, как я хочу! — приводит слова музыканта Sobesednik.ru.

Интерес к личной жизни дважды бронзового призёра песенного конкурса «Евровидение», несмотря на его скрытность, не утихает много лет. Лазарев не обращает внимания на сплетни и готовится к финалу проекта «Танцы со звёздами». В паре с Екатериной Осиповой они три выпуска подряд оказывались первыми в рейтинге претендентов на победу.

Лазарев уже несколько месяцев появляется на публике и в Instagram с обручальным кольцом на безымянном пальце. Недавно он раскрыл причину его появления, сообщал NEWS.ru.