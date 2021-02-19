Сергей Лазарев рассказал, откуда у него обручальное кольцо

https://static.news.ru/photo/ef09cb38-72c1-11eb-9540-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский певец и холостяк Сергей Лазарев уже несколько месяцев появляется на публике и в Instagram с обручальным кольцом на безымянном пальце. Недавно он раскрыл причину его появления.

Это колечко наделало много шума в прессе. А это колечко из клипа, — написал артист в сторис Instagram.

Накануне Лазарев представил свой новый клип на песню «Снег в океане». В основу сюжета легка история супружеской пары, которая переживает кризис в отношениях.

Ранее Лазарев заявил, что за 20 лет работы на сцене журналисты писали о нём всё, что только смогли. При этом сам он совершенно спокойно относится к слухам вокруг своей персоны и реагировать на пересуды не собирается.

Певец отметил, что порядка 80% новостей о нём абсолютно не соответствуют действительности. При этом никому ничего доказывать и ничего из сказанного о нём опровергать Лазарев не собирается.

Известно, что Лазарев отмечал Новый год на Бали вместе со своим экс-коллегой по группе Smash! Владом Топаловым. Друзья рассказали, что у них есть совместные планы, которые они готовы реализовать после распада коллектива, который произошёл 15 лет назад.

Как сообщал NEWS.ru, друзья заявили, что запишут новый хит в честь 20-летия коллектива. Лазарев и Топалов даже выложили несколько забавных видео с индонезийского острова. В ролике Лазарев отмечает, что у них есть «хорошая водка». После таких слов Топалов замечает, что говорить про спиртное нельзя, это может закончиться баном.