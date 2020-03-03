https://static.news.ru/photo/f8c7677c-5d44-11ea-921b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народная артистка РФ Лариса Долина призналась, что с 13 лет начала работать. Она пела в ресторане и зарабатывала приличные деньги по тем временам.

По её словам, она выступала в художественной самодеятельности. В какой-то момент коллектив перешёл в ресторан.

Все музыканты приехали к нам домой, встали на колени перед моей мамой. И стали уговаривать её отпускать меня два раза в неделю с 7 до 9 вечера в ресторан «Украина», обещая, что будут приглядывать за мной. И родители меня отпустили, — рассказала певица на передаче «Вечерний Ургант».

Она добавила, что ей платили 5 рублей за один вечер. Все деньги она откладывала, чтобы потом купить хорошие вещи.

Как писал NEWS.ru, продюсер и директор Долиной Илья Спицын не смог назвать размер её ежемесячной пенсии. Исполнительница не знает, какую сумму ей должно государство.