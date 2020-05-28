Куклачёв раскритиковал Пригожина за слова о бедственном положении артистов

https://static.news.ru/photo/2984a7b0-a0ef-11ea-92ff-fa163e074e61_660.jpg Юрий Куклачёв Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Российский артист цирка и дрессировщик Юрий Куклачёв прокомментировал слова продюсера Иосифа Пригожина о том, что из-за ограничений, вызванных распространением коронавируса, артисты оказались в тяжёлом финансовом положении. Артист отметил, что на такие заявления не стоит обращать внимания.

По словам Куклачёва, знаменитости привыкли «хапать миллионы», поэтому им следует остановиться, передаёт РИА Новости. Он напомнил, что многим людям сейчас «вообще кушать нечего».

Пусть те звёзды, что жалуются на отсутствие заработка, срежут свой жир, — сказал циркач.

Он также призвал артистов перестать выступать под фонограмму. По его мнению, они получают «огромные деньги за выступления, а сами мозги людям пудрят».

Как писал NEWS.ru, Иосиф Пригожин заявил, что многие артисты «оказались в чудовищной ситуации», лишившись заработков, а «первая десятка самых популярных и востребованных звёзд» практически бедствует.