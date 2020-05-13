Ксения Собчак заявила, что готова родить второго ребёнка

Телеведущая Ксения Собчак поделилась с подписчиками своим желанием родить сыну Платону сестру. Она рассказала об этом в беседе с психологом-меценатом Марией Сохацкой.
Собчак призналась, что рождение сына сделало её более уверенной в себе, так как до этого она боялась остаться одна и ощущала себя очень одинокой.
Когда она осознала, что теперь у неё есть Платон, страх быть никому не нужной исчез. При этом Собчак отметила, что она по-прежнему влюблена в супруга Константина Богомолова, но сын для неё является главным человеком в жизни.
Мне всегда казалось, что я знаю, что такое любовь. Любовь к собственному ребёнку нельзя ничем заменить и ничем описать, — цитирует телезвезду Teleprogramma.pro.
Собчак при этом подчеркнула, что на сегодняшний момент о беременности речи нет, однако в будущем в семье журналистки и режиссёра может появиться пополнение.
Как писал NEWS.ru, ранее Собчак рассказала о раздельном бюджете с Богомоловым.
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