Ксения Собчак заявила, что готова родить второго ребёнка

https://static.news.ru/photo/c7061e44-9549-11ea-999b-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Телеведущая Ксения Собчак поделилась с подписчиками своим желанием родить сыну Платону сестру. Она рассказала об этом в беседе с психологом-меценатом Марией Сохацкой.

Собчак призналась, что рождение сына сделало её более уверенной в себе, так как до этого она боялась остаться одна и ощущала себя очень одинокой.

Когда она осознала, что теперь у неё есть Платон, страх быть никому не нужной исчез. При этом Собчак отметила, что она по-прежнему влюблена в супруга Константина Богомолова, но сын для неё является главным человеком в жизни.

Мне всегда казалось, что я знаю, что такое любовь. Любовь к собственному ребёнку нельзя ничем заменить и ничем описать, — цитирует телезвезду Teleprogramma.pro.

Собчак при этом подчеркнула, что на сегодняшний момент о беременности речи нет, однако в будущем в семье журналистки и режиссёра может появиться пополнение.

Как писал NEWS.ru, ранее Собчак рассказала о раздельном бюджете с Богомоловым.